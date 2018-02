Freikarten für „Met Opera – live im Kino“ gewinnen

Chemnitz – Mit CHEMNITZ FERNSEHEN und CineStar am Roten Turm Chemnitz können Sie am 24. Februar 2018 bei „Met Opera – live im Kino“ dabei sein.

© Sachsen Fernsehen

Wir verlosen 3×2 Freikarten zu DEM Highlight für alle Opern-Fans: die Met-Opera – live im Kino. Hochkarätige Opernaufführungen live auf der Kinoleinwand.

Termin

23. Februar, 18.30 Uhr

Giacomo Puccini: „La Bohème“

The Metropolitan Opera New York – jetzt im CineStar am Roten Turm Chemnitz.

Sie wollen 2 Freikarten für die Met Opera am 24. Februar 2018 um 18.30 Uhr gewinnen, dann füllen Sie unser Gewinnspielformular aus.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 23.02.2018, 12:00 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.