Freikarten für „Mit vollen Hosen sitzt man weicher“ abstauben

wurde Philipp Schaller mit dem Kleinkunstpreis der Bundesvereinigung Kabarett ausgezeichnet. Philipp Schaller bezieht Stellung, überspitzt, ätzt. Ob knallböse Hirnakrobatik oder quietschblöde Rumalberei - Schaller zielt auf den Kopf und trifft ins Zwerchfell. 2017 – Wir haben Angst. Vor den Atomkoffern sitzen Soziopathen, in den Schlauchbooten sitzen Flüchtlinge, die AfD sitzt in den Köpfen, die EU sitzt in der Klemme, das Misstrauen gegen die Presse sitzt tief und Terroristen sitzen in LKWs. Wir sitzen zu Hause und die Regierung empfiehlt uns, Vorräte anzulegen. Mit vollen Hosen sitzt man weicher.

