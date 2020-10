Leipzig - Am 1. Oktober war es so weit, das erste Heimspiel für den SC DHfK gegen die Eulen Ludwigshafen fand vor 2.100 Gästen in der der QUARTERBACK Immobilien ARENA statt. Nach einem siegreichen Start von 27:19, geht das DHfK-Team am 11. Oktober, 13:30 Uhr in die nächste Runde gegen die Füchse Berlin.

SACHSEN FERNSEHEN verlost für die Partie 2 x 2 Freikarten.

Einfach das Teilnehmerformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen.

Teilnahmeschluss ist der 9.Oktober 2020 (14:00 Uhr).

Die Gewinner werden benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!