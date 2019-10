Freikarten gewinnen zum Boofeabend: Norwegen

Chemnitz- Es ist eine der eindrucksvollsten Seereisen der Welt: die Fahrt per Hurtigrute.

Diese traditionelle Postschifflinie steuert als öffentliches Verkehrsmittel zu allen Jahreszeiten die wichtigen Hafenstädte der norwegischen Küste an. Ab Bergen erreicht die Hurtigrute nach 6 Tagen Kirkenes an der Eismeerküste kurz vor der russischen Grenze. Dazwischen liegt eine phantastische Welt aus Bergen, Gletschern, dem Fjordland zwischen Hardangerfjord und Sognefjord, kleine Fischerdörfer und die Polarlichter am Dreiländereck im Norden. Wer will, kann die Reise in jedem Hafen beliebig unterbrechen, um auf Entdeckungsreise zu gehen. Bergen, der Geirangerfjord, die Lofoten, das Nordkap und der Wendepunkt am Rande der Barentsee sind Höhepunkte der Schiffsreise.

Referent:

Klaus-Peter Kappest aus Westfalen

Fotograf, Reisejournalist und Buchautor, ausgezeichnet u.a. von Leicavision, GDT, DGPh