Freikarten gewinnen zum Boofeabend: Wilde Alpen

Chemnitz- Bernd Ritschel ist in den Bayrischen Alpen „dahoam". Wenn er nicht gerade Bildbände u.a. für den Rother Bergverlag schreibt, zieht es ihm immer wieder in die Berge: dort oben kommt er zur Ruhe.

Aber nicht immer erfährt er nur die liebliche Seite der Bayerischen Alpen, sondern auch heftigste Gewitter in den Bergen, Schneestürme auf ausgesetzten Graten und brüchigen Fels in so mancher schroffen Wand. Im Lauf der Jahre erlebte er so spannende Geschichten und fotografierte so grandiose Bilder, dass dies ein Bildband nicht mehr allein wiedergeben kann. Sein Vortrag ist mehr als eine Homage an die Alpen: er zeigt spektakuläre Klettereien, Skitouren, Trekkingtouren auf dem legendären Fernwanderweg "E4". Großes Kino mit Full-HD Bild, Film und Zeitraffer.

Referent:

Bernd Ritschel