Freikarten zu Best of Tschaikowsky zu gewinnen

Chemnitz/Leipzig – In Zusammenarbeit mit DaCapo Musikmarketing verlost SACHSEN FERNSEHEN verlost 6 mal 2 Freikarten für „Best of Tschaikowsky“ im Gewandhaus zu Leipzig am Donnerstag, dem 19. Oktober 2017.

Termin

„Best of Tschaikowsky“

15 Jahre K&K Philharmoniker

Donnerstag, den 19. Oktober 2017, um 20:00 Uhr

Gewandhaus zu Leipzig

Gewinnspiel

Wenn Sie zwei Freikarten gewinnen wollen, dann füllen Sie nachstehendes Formular aus und schreiben Sie uns, warum Sie 2 Freikarten gewinnen wollen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. Oktober 2017 um 9.00 Uhr.

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Die Gewinner können die Karten anschließend in der Redaktion von CHEMNITZ FERNSEHEN auf der Brückenstraße 15 (Eingang Freie Presse) abholen.

CHEMNITZ FERNSEHEN wünscht Ihnen viel Glück!