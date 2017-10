Freikarten zum Boofeabend

Chemnitz – Es ist wieder soweit. Die neue Saison des Boofeabend hat begonnen. Und Sie können 2 Freikarten für Freitag, den 13. Oktober 2017, um 20.00 Uhr gewinnen.

Er zählt mit zu den bekanntesten Abenteurern: seit 1977 zieht es Arved Fuchs an die polaren Regionen unserer Erde. Insbesondere Grönland hat ihn immer wieder in den Bann gezogen. Als er sich in den 80er Jahren mit einem Hundeschlitten über das grönländische Inlandeis wagte oder mit Ski zum Südpol fuhr, war dies Abenteuer pur, denn GPS-Systeme waren noch nicht ausgereift, Sat-Telefone gab es noch nicht und Erfahrungsberichte waren meist über 60 Jahre alt. Trotzdem durchquerte er 1989 mit Reinhold Messner erstmalig den antarktischen Kontinent. Seit 1988 ist das Markenzeichen von Arved Fuchs die „Dagmar Aaen“ – ein extra für Expeditionen umgebautes Haikutter-Segelschiff, mit der er u.a. 2002 und 2004 den Nordpol komplett ohne Eisbrecherunterstützung umrundete und 2016 bis nach Feuerland segelte. Die Faszination für Grönland lebt Arved Fuchs noch heute. Sehen Sie alte Dias bis brilliante HD-Filmaufnahmen aus über 35 Jahren Abenteuer – und erleben Sie eine Outdoor-Legende live!

Sie wollen bei der ersten Ausgabe der neuen Saison der Chemnitzer Dia-Reihe dabei sein?

