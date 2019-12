Freikarten zum Boofeabend gewinnen: Abenteuer Motorrad-Unplugged

Chemnitz- Michael Martin ist ein wahrer Maestro der Fotografie und ist seit gut 40 Jahren mit dem Motorrad in der ganzen Welt unterwegs.

1981 hat er als Schüler mit dem Mofa die Wüsten Afrikas, die Wüsten Asiens, Australiens und Amerikas durchquert. Doch nicht nur die Wüsten bereiste er, auch mit seiner ‚GS‘ hat er 5.000m hohe Himalaya-Pässe bezwungen.

Im Winter hat er sich in die kanadische Arktis gewagt und 2018/19 war er mit seiner Maschine im ostafrikanischen Rift Valley, in den Anden und in Zentralasien auf den Straßen unterwegs.

In seinem Live-Vortrag erzählt Michael Martin von all diesen Motorrad-Erlebnissen und zeigt seine tollsten Bilder.

Mit dabei sein können Sie am Freitag, dem 13. Dezember 2019 im Zentralen Hörsaalgebäude der TU Chemnitz.

Die Veranstaltung geht von Uhr bis 22:30 Uhr.

