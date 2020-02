Freikarten zum Boofeabend gewinnen: Im Fluss – Mississippi und Missouri

Chemnitz- Rundfunksprecher Dirk Rohrbach bereist den Mississippi und Missouri von der Quelle bis zur Mündung.

Aus den Rocky Mountains durch die Great Plains und den Mittleren Westen bis in den tiefen Süden zum Golf von Mexiko. In der kalifornischen Wüste baut sich Dirk ein Kajak aus Holz, steigt dann in Montana mit Schneeschuhen zur Quelle des Missouri auf und folgt den ersten Wasserläufen für 100 Meilen auf einem Moutainbike, ehe er seine Reise im Boot fortsetzt. Er trifft auf Nachfahren der Ureinwohner, Musiker, Kapitäne und ‘River Rats’, urige Typen, die sich ein Leben ohne den Fluss niemals vorstellen könnten. Majestätische Berge und endlose Prärie, gigantische Staudämme und Riesenfrachter, Baumwollfelder und Delta-Blues. Genial erzählt – ein unvergessliches Abenteuer.

Boofeabend

Zentrales Hörsaalgebäude der TU Chemnitz

Reichenhainer Straße 90

09126 Chemnitz

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 Freikarten zum Boofeabend am 28.02.2020.

Mitmachen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel geht bis zum 28.02.2020, 12:00 Uhr. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail benachrichtigt.