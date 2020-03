Freikarten zum Boofeabend gewinnen: Im Fluss – Up North-Nordamerika

Chemnitz- Die wenigen unberührten Orte unserer Welt sind meist schwer zugänglich. Doch diese fremden und einsamen Gegenden sucht Holger Heuber. Diesmal führt sein Weg nach Kanada, Alaska und Baffin Island.

© Holger Heuber, Boofeladen

Mit Livemusik

Zusammen mit seinen Expeditionsfreunden u.a. Stefan Glowacz beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer abseits der normalen Touristenrouten. Sie überqueren die Aleuten zu Fuß und paddeln mit dem Packraft von der Beringsee bis in den Golf von Alaska, oder hunderte Kilometer auf dem Turnagain River in British Kolumbien. In einer wilden Kajaktour geht es durch die Coast Mountains von Kanada nach Alaska. Als Highlight spielt Wegbegleiter Thomas Eisenhöfer mit seiner Band live auf der Bühne. Ein genial schöner Mix aus Bildern, Abenteuern und der dazu passenden Livemusik, der richtiges Road Blues Feeling aufkommen lässt! Nicht verpassen!

Boofeabend

Zentrales Hörsaalgebäude der TU Chemnitz

Reichenhainer Straße 90

09126 Chemnitz

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 Freikarten zum Boofeabend am 13.03.2020.

Mitmachen können alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 13.03.2020, 12:00 Uhr. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail benachrichtigt.