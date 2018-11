Freikarten zum Boofeabend gewinnen: Mit dem Reisemobil ins Reich der Mitte

Chemnitz – Fast 4 Jahre mussten wir auf Kostya Abert und seine skurrilen Geschichten warten. Und was macht er inzwischen? Er durchquert den Wilden Osten per Reisemobil und erlebt verrückte Abenteuer. Er reist von Deutschland über Sibirien, den Baikalsee und die Mongolei oder über die Seidenstraße per Landweg nach Peking. Weiter gen Osten, immer der aufgehenden Sonne entgegen, geht es quer durch das Wolgadelta und die Kasachensteppe. Der Abenteurer reist entlang der legendären Seidenstraße mit ihren orientalischen Handelsstädten Chiwa, Buchara, Samarkand und Kashgar. Die Reise führt quer durch glühend heiße Wüsten, stürmische Steppen und über eisige, schneebedeckte Hochgebirge. Nach zwei Monaten wie im Abenteuerrausch ist es vollbracht. Die Reisemobile haben Chinas Hauptstadt Peking tatsächlich erreicht.

Karten-Preis: 12,00 Euro

Das Gewinnspiel geht bis zum 16.11.2018, 12.00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per Mail informiert.

Boofeabend

16. November 2018, 20:00 Uhr