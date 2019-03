Freikarten zum Boofeabend gewinnen: Myanmar – Zauber eines goldenen Landes

Chemnitz- „Burma ist eine Perle in einem Haufen Kies“ - dies schrieb Andreas Pröve vor über 30 Jahren in sein Tagebuch, als er das Land das erste Mal bereiste. Nun reist Andreas Pröve noch einmal 3.000 km mit dem Rollstuhl durch Burma und dokumentiert sein Traumland sehr einfühlsam und authentisch.

Kaum ein Land kann mit einer solchen Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen, Völkern, schönen Landschaften aufwarten wie das heutige Myanmar. Ein Land, in dem Geister herrschen, wo Männer wie Frauen Röcke tragen und jeder Mann einmal in seinem Leben Mönch war. Ein Volk, voller Lebensfreude, die ansteckt und jeden Besucher tief berührt.

Karten-Preis: 12,00 Euro

