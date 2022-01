Freistaat Sachsen fördert Lastenfahrräder

Der Freistaat Sachsen bezuschusst die Neuanschaffung von Lastenfahrrädern als moderne Verkehrsmittel. Laut Verkehrsminister Martin Dulig besitzt das Lastenfahrrad im städtischen Bereich als wendiges und umweltfreundliches Verkehrsmittel große Potenziale. Diese Förderung gibt es bereits seit März vergangenen Jahres. In 2021 wurden insgesamt 300 Förderanträge gestellt. Allein 112 Anträge kamen dabei aus Leipzig und 77 aus der Stadt Dresden. In diesem Jahr stehen für die Förderung insgesamt 700.000 Euro zur Verfügung, so dass auch noch offene Anträge aus 2021 bewilligt werden können.