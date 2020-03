Ein Jackpot, der immer voll ist und Mitspieler in 18 Ländern – das macht den Eurojackpot so spannend. In der europaweiten Lotterie gibt es jeden Freitagabend die Chance, mindestens 10 Millionen Euro zu gewinnen. Dabei kann der Jackpot auf bis zu 90 Millionen Euro anwachsen. Für den Hauptgewinn müssen Sie bei Eurojackpot 5 Zahlen und 2 Eurozahlen richtig tippen.

Alle weiteren Informationen zum Eurojackpot finden Sie unter: www.sachsenlotto.de