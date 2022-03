Freiwillige Feuerwehr Coswig hilft Altenahr

Sachsen - Das verheerende Hochwasser in Altenahr in Rheinland-Pfalz hat im Sommer eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang gesetzt. Doch noch immer sind die Menschen in den betroffenen Gebieten weit von der Normalität entfernt. Dass auch Helfer manchmal Hilfe brauchen, zeigt eine besondere Kooperation der Stadt Coswig in Sachsen und der Gemeinde Altenahr in Rheinland-Pfalz. Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in dem Hochwassergebiet provisorische Räume brauchten, kamen ihnen die Feuerwehrleute aus Coswig zu Hilfe. Die ganze Aktion haben die Kollegen vom Coswiger Infokanal begleitet.