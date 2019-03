„Fridays for Future“: 1000 Demonstranten erwartet

Rund 1000 Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene wollen am Freitag erneut für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Unter dem Motto "Fridays for Future" ziehen sie vom Richard-Wagner-Platz durch die Innenstadt bis zum Bundesverwaltungsgericht. Nach Angaben der Organisatoren ist es die bislang größte "Fridays for Future"-Demo in Leipzig.