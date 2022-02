Chemnitz- Vor 77 Jahren wurde die Innenstadt von Chemnitz im Zweiten Weltkrieg nahezu vollständig zerstört. Ein Schicksal, das die Stadt mit Dresden teilt.

Während die Landeshauptstadt an die Ereignisse kurz vor Kriegsende jedes Jahr am 13. Februar erinnert, begeht Chemnitz am 5. März den Friedenstag. Ein bedeutender Tag wenn man an die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine denkt.