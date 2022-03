Friedensdemo

Tausende Menschen haben am Sonntag in Leipzig gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Nach einer Kundgebung vor der Oper auf dem Augustusplatz zogen die Menschen über den Leipziger Ring. Die Veranstalter sprachen von rund 8000 Teilnehmern. Der Oberbürgermeister Burkhard Jung griff auf der Bühne zur Gitarre. Zu der Demo hatte das überparteiliche Bündnis «Stoppt den Krieg» aufgerufen. Ähnliche Kundgebungen gab es in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt.

Quelle: dpa