Friedrich-Fröbel-Schule feiert neuen Schulgarten

Die Ralf-Rangnick-Stiftung, die der ehemalige Bundesligatrainer vor knapp einem Jahr ins Leben gerufen hat, versucht mit zahlreichen Projekten und Sponsoren, Schulen in ganz Leipzig zu fördern. Neben der Einweihung des Schulgartens nahm sich der einstige Profitrainer die Zeit, sich auch die Schule anzuschauen. Zwar gab es hier in den letzten Jahren zahlreiche Verbesserungen, wie zum Beispiel einen Digitalen Klassenraum, dennoch hat das alte Gebäude noch viele Baustellen, auf die die Schulleiterin, Kerstin Baron, auch gern aufmerksam machen will.