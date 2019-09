Frische Leipziger schlagen Göppingen knapp!

Nachdem die Leipziger vergangene Woche in Ludwigshafen ihre erste Saisonniederlage verbuchen mussten, gab es am Sonntag wieder einen Grund zum Feiern. Mit dem dritten Heimsieg in Folge gegen Göppingen sind die Grün-Weißen weiterhin ungeschlagen vor heimischer Kulisse - und das mit einem knappen 26:25 (14:11). Zu Beginn des Spiels dachten die meisten der rund 3507 Zuschauer in der ARENA Leipzig, dass es ein Sieg der Leipziger wird, denn die Leipziger gingen stets in Führung. Nicht ein einziges Mal gingen diese in den ersten 30 Minuten in Rückstand und führten verdient mit 14:11 zur Halbzeitpause.