Frische Rohmilch direkt aus dem Automaten

Leipzig – Als erstes Unternehmen im Landkreis hat die Agrarprodukte Kitzen e.G. 2015 Milchautomaten zum Selberzapfen aufgestellt. Von Anfang an haben diese Automaten hohen Zuspruch bei den Menschen aus der Region gefunden.

Bald soll es solche Zapfstellen nicht nur vor den Toren der Stadt, sondern auch in Leipzig selbst geben. An den beiden Containern in Kitzen und Großzschocher werden inzwischen täglich 400 Liter Milch abgesetzt. Dabei ist das Selberzapfen ganz simpel: Münze rein, Flasche rein und fertig.

Neben der Rohmilch könnte es in Zukunft auch Automaten für andere Produkte geben.

Die Milch in den aktuell vorhandenen Automaten ist Rohmilch, somit ist sie völlig unbehandelt. Vor dem Konsum gilt es daher die Milch noch abzukochen.