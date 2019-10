Frischluft für Großstädter

Feinstaub in der Wohnung loswerden

Menschen, die in Großstädten wohnen, sind sich des Problems der Luftverschmutzung

vor der Haustür in der Regel bewusst. Doch auch in den eigenen vier Wänden

können sich Feinstaubpartikel sammeln.

Mit ein paar einfachen Methoden lässt sich etwas dagegen tun.





Wenn Großstadtluft krank macht

Gerade in Ballungsgebieten, beispielsweise in Großstädten wie Dresden und Leipzig,

kommt es unter anderem durch Autoabgase zu Luftverschmutzungen,

die die Gesundheit erheblich gefährden.

Sie können beispielsweise zu Herzkreislauferkrankungen und chronischem Asthma führen.

Aber nicht nur der Körper leidet offenbar unter Schadstoffen in der Luft:

Forscher haben unlängst einen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und psychischen Erkrankungen

wie Depressionen und bipolaren Störungen festgestellt.

Einen großen Teil der belastenden Stoffe in der Stadtluft machen Feinstaubpartikel aus.