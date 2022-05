Frontalzusammenstoß in Klingenthal – eine Schwerverletzte

Vogtland- Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen in Klingenthal (Vogtlandkreis) ist eine 43-jährige Autofahrerin am Mittwoch schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, blieb der 66 Jahre alte Fahrer des anderen Autos unverletzt.

Der Mann sei mit seinem Fahrzeug am Ende einer Linkskurve in der Auerbacher Straße in den Gegenverkehr geraten. Daraufhin stießen die Autos zusammen. Die Schwerverletzte wurde demnach in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden des Unfalls, bei dem beide Wagen Totalschaden hatten, auf rund 100 000 Euro. (dpa)