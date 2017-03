Frühblüherlieblinge der Dresdner

Dresden - Auch am Mittwoch ging die Überraschungsaktion in eine neue Runde. Mit der blumigen Überraschung im Gepäck waren wir auf der Dresdner Hauptstraße unterwegs. Lisa-Maria Stark hat sich bei den Dresdnern umgehört, welche Frühblüher am beliebtesten sind. Schneeglöckchen sind nach wie vor die Nummer Eins.