Frühjahrsputz – Leipzig räumt auf

Leipzig - Der Winter zieht vorbei und der Frühling steht in den Startlöchern. Um die Stadt wieder der wärmeren Jahreszeit anzupassen, ruft Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal wieder zum Frühjahrsputz auf. An drei Tagen in der Woche stellt die Stadt Müllsäcke für den Frühjahrsputz zur Verfügung.