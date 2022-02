CHINA-Doku: Folge 9

Die Frühlingsfest-Gala, oder “Chunwan” auf Chinesisch, wird jedes Jahr am Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes ausgestrahlt. Als fester Bestandteil des chinesischen Neujahrsfestes bietet das stundenlange Spektakel oft Lieder, Performances und Comedy-Sketche. Im Jahr des Tigers trägt die diesjährige Gala den Titel “Frühlingsmelodie auf der neuen Reise, Lieder der Freude zum chinesischen Neujahr”. Die Programme sind inspiriert von Chinas sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung, Errungenschaften im Weltraum, den jüngsten Entdeckungen in den legendären Sanxingdui-Ruinen sowie den bevorstehenden Olympischen Winterspielen in Peking.

