Frühlingsspaziergänge können ab jetzt angemeldet werden

Das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft lädt gemeinsam mit zahlreichen Veranstaltern dieses Jahr wieder zu den »Frühlingsspaziergängen« ein. Bis zum 3. April 2022 haben Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Gruppen und Einzelpersonen in Sachsen nun Gelegenheit, ihre Touren und Spaziergänge anzumelden. Um mehr Planungssicherheit in der aktuellen Situation zu gewinnen, wurde die Aktion auf den Zeitraum Mai bis Juni verkürzt. Interessierte Gäste können dann bei thematischen Wanderungen Natur und Umwelt im Freistaat erkunden. Zudem werden die Tourenangebote auch in diesem Jahr ausschließlich online veröffentlicht beziehungsweise aktualisiert. Somit kann flexibel auf mögliche Änderungen infolge der Pandemie reagiert werden. Die Aktion »Frühlingsspaziergänge« wird mitfinanziert durch Mittel des Freistaates Sachsen auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.

Alle wichtigen Informationen stehen unter www.fruehlingsspaziergang.sachsen.de zur Verfügung.

Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft