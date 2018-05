Frühlingszwiebeln für Hobbygärtner

Erstmals haben Dresdner die Möglichkeit, Blumenzwiebeln aus der Frühjahrspflanzung zu erhalten. Am Dienstag, 22. Mai, können Hobbygärtner ab 9 Uhr an der Trümmerfrau vor dem Rathaus kostenlos und so lange der Vorrat reicht Frühlingspflanzen in haushaltsüblichen Mengen abholen. Die Aktion beruht auf einer Idee aus Mainz und wird in diesem Jahr auch in Dresden ausprobiert, erklärt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (B'90/Grüne): „Die städtischen Blumen bekommen so ein ‚zweites Leben‘ in den Gärten und Kübeln der Bürgerinnen und Bürger geschenkt. Zum Wegwerfen wären sie zu schade. Als zusätzliche Blumen auf Balkons und vor den Häusern können sie Dresden noch ein wenig bunter machen.“

Quelle: Sächsische Landeshauptstadt Dresden