Führerschein weg ab 21 km/h zu viel

Deutschland- Bereits im Februar, wurde der neue Bußgeldkatalog für Autofahrer verabschiedet und tritt nun Ende April in Kraft. Dieser Katalog sorgt für viel höhere Strafen und einen schnelleren Verlust des Führerscheins.

Autofahrer die sich inner- und außerorts mit 16 km/h zu schnell bewegen, müssen, ab dem 28. April, mit einem Punkt in Flensburg rechnen. Obendrauf gibt es ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro in geschlossenen Ortschaften sowie 60 Euro bei Überschreitungen außerorts.

Wer das innerörtliche Tempo sogar mit 21 km/h überschreitet muss mit einem Bußgeld von 80 Euro, zwei Punkten und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen. Außerhalb geschlossener Ortschaften greifen derartige Strafen, wenn man mindestens 26 km/h zu schnell ist. Somit entfällt auch die bisherige Regel, bei der Temposünder mit einem Fahrverbot belegt wurden, wenn sie zweimal innerhalb von 12 Monaten mindestens 26 km/h über dem Tempolimit unterwegs waren.