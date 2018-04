Führungswechsel bei der Stadtreinigung

„Nach dem Abitur in Meißen habe ich Volkswirtschaft an der Martin-Luther-Universität Halle studiert und schloss das Studium als Diplom-Ökonom ab. Zunächst war ich im Gesundheitswesen als ökonomischer Leiter, ab 1990 im Institut für Kommunalwirtschaft Dresden als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.“ sagt Burghart Hentschel. Am 01.07.1990 wechselte er in die Stadtverwaltung Dresden und war als Amtsleiter im Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bis 2004 maßgeblich am Aufbau einer modernen und zukunftsorientierten Abfallwirtschaft in der Landeshauptstadt beteiligt. Er hat u.a. das erste Abfallwirtschaftskonzept der Landeshauptstadt Dresden auf den Weg gebracht und war für die moderne Organisation der Erfüllung der operativen Aufgaben durch eine städtische Eigengesellschaft verantwortlich. Der Leistungsvertrag mit der Stadtreinigung Dresden GmbH (SRD) stammt ganz maßgeblich aus seiner Feder.

Hentschel war u. a. Mitglied des Aufsichtsrates der SRD, saß im Vorstand des Landesverbandes für Recyclingwirtschaft Sachsen, war Geschäftsführer der ARGE Duales System Dresden, hatte Lehraufträge an der TU Dresden und der Brandenburgischen TU Cottbus.

2004 wurde er als Geschäftsführer der SRD bestellt und 2006 auch als Geschäftsführer der Dresdner Abfallverwertungsgesellschaft mbH (DAVG), der 100%igen Tochtergesellschaft der SRD, berufen. In den 14 Jahren als Geschäftsführer der SRD hat er das Unternehmen nicht nur zu wirtschaftlichen Erfolgen geführt, er hatte immer auch ein offenes Ohr für die Mitarbeiter.