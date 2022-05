Fünf Menschen nach Zusammenstoß von Autos verletzt

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, hatte ein 57-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag von der B184 nach links in eine Einmündung der B2 abbiegen wollen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 81-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Die beiden Autofahrer sowie eine 80-Jährige im Auto des 57-Jährigen wurde leicht verletzt. Schwer verletzt wurden ein 81-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau, die auch in den Autos saßen. Alle Verletzten wurden in nahegelegenen Krankenhäusern behandelt.

Quelle: dpa