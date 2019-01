Fünf neue Lotto-Millionäre kommen aus Sachsen

Glücksspiel kann süchtig machen heißt es in vielen Kampagnen und als Warnhinweis auf Glückslosen. Um so schlimmer ist es, sich auf illegale und nicht zugelassene Unternehmen einzulassen. Die nicht - wie Sachsenlotto - strengen staatlichen Auflagen unterliegen. Schenek verweist hier auf ein Gerichtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts. Auch für den Freistaat hätten unseriöse Glückspielunternehmen fatale Auswirkungen. Seit der Gründung der Sächsischen Lotto-GmbH 1990 wurden bereits 2,8 Milliarden Euro an den Freistaat abgegeben. Gelder, die in Sachsens Sportvereine, Kultureinrichtungen, Natur und Umweltschutz fließen.