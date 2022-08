Fünf Schwerverletzte bei Autounfall auf B9

Vogtland- Bei einem Autounfall am Montag auf der Bundesstraße 92 bei Mühlental (Vogtlandkreis) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 45 Jahre alte Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

© Benedict Bartsch

Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb in einem angrenzenden Fluss liegen. Der Fahrer wurde wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die vier Mitfahrer im Alter von 10, 13, 16 und 44 Jahren wurden ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ob es sich bei den Insassen um eine Familie handelt, war zunächst nicht bekannt. Die B92 blieb wegen des Unfalls zwei Stunden lang voll gesperrt. (dpa)