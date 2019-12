Fünf Verletzte bei Autounfall

Auf der Fahrt durch Niederlichtenau kam der Audi am späten Samstagabend von der Straße ab. Er fuhr mit seinem PKW Richtung Frankenberg über die Untere Hauptstraße. Neben ihm saßen noch vier weitere Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren im Auto. Etwa 200 Meter nach der Kreuzung an der Gemeindewiese konnte er die Spur in einer leichten Rechtskurve nicht halten. Der Audi rutschte links von der Fahrbahn und knallte frontal gegen einen Strommast. Die linke Seite des PKW drücke sich dabei gegen einen Baum. Alle Insassen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Dort reichte zum Glück eine ambulante Behandlung aus.