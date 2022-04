Fünf Wochen Krieg in der Ukraine – ist ein Ende in Sicht?

Trotz laufender Verhandlungen wird der Krieg mit voller Härte weiter geführt. Russische Truppen ziehen sich nicht wie angekündigt aus Teilen der Ukraine zurück, sondern formieren sich neu und organisieren Nachschub – so sagte heute Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die ukrainischen Streitkräfte halten dem Druck stand, auch dank Unterstützung aus dem Westen. Mit jedem Tag steigen die Verluste, viele Menschen sterben auf beiden Seiten. Droht uns am Ende sogar eine atomare Eskalation, ein Weltkrieg? Wir haben Prof. Klavdia Smola gefragt – die Wissenschaftlerin wurde in Moskau geboren und ist dort aufgewachsen, seit 2019 ist sie Lehrstuhlinhaberin der Professur für slawische Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Außerdem sprachen wir mit Wolfgang Richter, Oberst a.D. und Militärexperte.