„Für Demokratie und gegen jede Form von Antisemitismus“ – Fußballfest steht in den Startlöchern

Am Freitag wird das Fest von 15-18 Uhr als offenes Begegnungsfestival der Zivilgesellschaft auf dem Augustusplatz eröffnet. Am Samstag kommt es dann zum Auswahlspiel des SK Bar Kochba Leipzig zusammen mit den FC Blau-Weiß Leipzig gegen den Regionalliga-Aufsteiger BSG Chemie Leipzig im Stadion der Freundschaft - mit dabei: 4 Profis der israelischen Top-Ligen. Den Abschluss gibt es dann in Form eines Turnieres um den Max und Leo Bartfeld-Pokal. 26 Juniorenmannschaften aus ganz Deutschland, Israel, Polen, der Schweiz und der Tschechischen Republik treten dabei in aller Freundschaft in der Sportschule Egidius Braun gegeneinander an.