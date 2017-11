Für die Gesundheit – Männer des HC Elbflorenz ziehen blank

Die Handballer des HC Elbflorenz ziehen blank. Nicht nur zum gemeinschaftlichen spielen, sondern auch zum gemeinsamen rasieren ist die Mannschaft am Mittwoch in der BallsportARENA angetreten. Die Dresdner Handballer nehmen am Aktionsmonat „Movember“ teil. Ziel der Gesundheitskampagne ist es, das Bewusstsein für Männergesundheit in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.