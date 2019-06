Neuer Podcast: Klimaschutz in Leipzig und geile Event-Tipps fürs Wochenende

Leipzig - Die Leipzig Reporter - Leipzigs erster Reporter-Podcast. Wir sind mit dem Mikrofon in allen Stadtteilen unterwegs und sprechen über die wichtigsten Themen, die unsere Stadt bewegt und geprägt haben in den letzten Tagen.

Wir treffen Sportler, Politiker, Musiker, Veranstalter und andere Leipziger und Leipzigerinnen, die das Lebensgefühl der Stadt mitgestalten. Regelmäßig fahren wir auch an geheime oder unbekannte Orte in der Stadt, zu denen man üblicherweise keinen freien Zugang hat. Gemeinsam mit Volly Tanner vom Ahoi Stadtmagazin sprechen wir am Ende eines jeden Podcasts über die besten Events für Partylöwen oder die ganze Familie in Leipzig.

JETZT NEU: DIE LEIPZIG-REPORTER IM RADIO

Diesen Podcast gibt es jetzt auch bei iTunes, Spotify und Co. Außerdem läuft der Podcast als Radiosendung an jedem Wochenende auf LEIPZIG eins - immer freitags um 18:00 Uhr sowie samstags und sonntags um 08:00 Uhr und 12:00 Uhr. LEIPZIG eins ist ein Radiosender von LEIPZIG FERNSEHEN - empfangbar über DAB+ in Leipzig, im Kabelnetz von PYUR, im Online-Livestream und über den neuen Skill für Ihre Alexa.