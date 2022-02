Leipzig- Die Stadt will den Fuhrpark der Feuerwehr erneuern.

So sollen in den nächsten drei Jahren bis zu 40 Fahrzeuge hinzukommen. Dabei reicht die Bandbreite von Funkdienst- bis hin zu Transportwägen. Nach modernen Umweltstandarts sollen dies größtenteils Elektrofahrzeuge sein, was allerdings durch Richtlinien erschwert werden kann. Die Fahrzeuge werden für die Berufs-, als auch für die Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt.