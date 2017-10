Fulminant – Leipziger Ringer siegen mit 37:0 gegen Weißwasser

Leipzig – Fulminanter Sieg zum Rückrundenauftakt. Der Kampfsport- und Fitness-Club Leipzig konnte am Samstag einen 37:0 Heimsieg gegen Grün-Weiß Weißwasser feiern.

Am Samstagabend in der Sporthalle Leplaystraße konnten sich alle 10 Leipziger Ringer gegen die Gäste aus Weißwasser durchsetzen. Der Heimsieg war allerdings von Trainer Kirk Haupt fest eingeplant. Auch wenn die Leipziger die Kämpfe dominiert haben, gibt es immer noch etwas Verbesserungspotenzial. Nächsten Samstag ist der Athletenclub Germania Artern e.V in der Sporthalle Leplaystraße zu Gast, ab 19:30 wird dann wieder um den Sieg gerungen.