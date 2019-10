Fußball – Nur was für Jungs? Grünauer Verein beweist das Gegenteil

Leipzig - Fußball - Nur was für Jungs ? Von Wegen! Beim FC Blau-Weiß in Grünau kicken 15 fußballbegeisterte Mädels. Zwei Mal unter der Woche und einmal am Wochenende wird trainiert, gekämpft und gefeiert mit Trainerin Lou. Doch das ist keine Selbstverständlichkeit! Denn erst seit Juni 2019 wird hier am Spielbetrieb teilgenommen.