Fußball: Rotation lässt Tapfer keine Chance

Vier Tore, ein getroffener Elfmeter und ein verschossener: Die Partie zwischen SG Rotation Leipzig gegen SV Tapfer Leipzig hatte alles, was das Fußballerherz höher schlagen ließ. Vor allem die Mitte der zweiten Hälfte hatte es in sich. Innerhalb von nur 10 Minuten entschieden die Gastgeber mit drei Toren die Partie für sich. Am Ende hieß es 4 zu 0 für die SG. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge fanden die Weißen damit wieder zurück in die Erfolgsspur. Verdient, wie SG-Trainer Dirk Scheffler sagt.