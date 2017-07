Fußball: U20-Länderspiele in Sachsen

Chemnitz – Wie der Deutsche Fußball-Bund (SFV) auf seiner Webseite mitteilt, werden im November zwei Länderspiele der U20-Auswahl in Sachsen stattfinden.

Die Spiele sollen am 9. und am 14. November 2017 in der community4youARENA in Chemnitz und im Stadion Zwickau stattfinden. Dabei trifft die deutsche Auswahl am 9. November auf Italien und am 14. November auf England. Wo welches Spiel stattfindet, ist aber noch nicht final entschieden. Dies wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben.