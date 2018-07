Fußballtrainer tagen in Dresden

Ein prägnantes Thema des Kongresses ist das Ausscheiden der Deutschen Nationalmannschaft nach der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Russland. Die anwesende Trainer-Elite will das sportliche Debakel fundiert Analysieren. Dazu sind sowohl Sportpsychologen, als auch Torwartkoordinatoren vor Ort. Mit den Erkenntnissen sollen die Defizite erkannt und später in den Trainingseinheiten an zukünftige bundesligaspieler weitergegeben werden. Noch bis Mittwoch diskutiert die Trainer-Elite über Verbesserungsmöglichkeiten im deutschen Fußball.