Fußgängerin stirbt bei schwerem Unfall

Eine Fußgängerin ist in Leipzig von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Die Frau geriet gegen Mittag aus noch ungeklärter Ursache im Stadtteil Eutritzsch unter das Fahrzeug, wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag bestätigte. Sie starb noch am Unfallort. Der genaue Unfallhergang war zunächst vollkommen unklar. Die alarmierten Rettungsdienste und Passanten versuchten noch, der Frau zu helfen, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Ein Notarzt hatte anschließend den Tod feststellen können.

Ersten Angaben zufolge blieb der Lastwagenfahrer unverletzt. Er erlitt einen Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Unfalldienst vor Ort im Einsatz.

Quelle: dpa