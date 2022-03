Am 19. März steht in Hohenstein-Ernstthal wieder das nächste Heimspiel der Futsal-Bundesligisten HOT05 an. Dieses Mal treffen die Tabellenersten auf die Rivalen Fortuna Düsseldorf. Wie die Jungs sich auf das kommende Heimspiel vorbeireiten hat uns Gabriel Oliveira erzählt.

Spielbeginn ist 16 Uhr. Doch auch bereits ab 14 Uhr können alle Gäste beim Bambiniturnier zuschauen. Das Finale der Bambinis findet dann in der Halbzeit des Heimspiels statt.