Besuchen Sie unseren kleinen, liebevoll eingerichteten Futterfleisch DKF-Laden in Kesselsdorf und lassen Sie sich von der Auswahl an Tiernahrung zur Rohfütterung, Spielzeug, Kuscheldecken, Näpfe und einiges an Accessoires inspirieren. Gerne stehen wir jederzeit beratend zur Seite.