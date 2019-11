„Gänsehaut-Momente“: So erlebte Veit Arnold die Zeit des Mauerfalls

"In einem Zeitungsartikel wurde davor gewarnt, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Es wurde sogar mit Waffengewalt gedroht. Immer wenn ich daran denke, bekomme ich auch heute noch Gänsehaut", so Arnold.

Auch in anderen Städten kam es anschließend zu Demonstrationen. All das führte schließlich zur dauerhaften Öffnung der innerdeutschen Grenze und zum Fall der Mauer vor 30 Jahren. Es war eine "friedliche Revolution", also ein Umsturz ohne Blutvergießen. Auch Veit Arnold hat dazu beigetragen.