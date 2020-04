Gärtnerei-Kunden mit „blumiger Maske“ bekommen Geschenk

Seit dem 20. April gilt in Sachsen nun schon die Verodnung zur Mund-Nase-Bedeckung in Geschäften und dem ÖPNV. Um der Maskenpflicht etwas positives abzugewinnen, hat sich Thomas Schrön, Geschäftsführer vom Gartenbau Rülcker an der Reicker Straße in Dresden, eine besondere Aktion überlegt. "Jeder Kunde, der einen blumigen Mund-Nase-Schutz trägt bekommt am Eingang eine Kleinigkeit geschenkt." erklärt er.

Und die Kunden im Gartencenter sind sehr kreativ. Viele von Ihnen haben schöne selbstgestaltete Masken.

"Zusätzlich zu der Maskenpflicht hat die Gärtnerei noch andere Maßnahmen getroffen. So darf zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl an Kunden in den Laden und die Einkaufswagen werden nach jeder Benutzung desinfiziert.", so Schrön.