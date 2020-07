Galeria Karstadt Kaufhof in Chemnitz ist gerettet

Doch dies ist nun vom Tisch. Nach Verhandlungen mit den Vermietern bleiben nun sechs Filialen erhalten. Das Warenhaus in Chemnitz ist eine davon.

In einem Mitarbeiterbrief hat Miguel Müllenbach, der Vorsitzende der Geschäftsführung des Konzerns, am Freitag bekannt gegeben, dass u.a. die Filiale in Chemnitz erhalten bleibt. Auch für die Warenhäuser in Dortmund, Nürnberg, Goslar und Potsdam sowie die Kaufhof-Filiale in Leverkusen geht es weiter. Man habe in schwierigen Verhandlungen mit den Vermietern die Rahmenbedingungen für eine Weiterbetreibung geschaffen, so Müllenbach.